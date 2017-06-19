Застрявшим в ОАЭ российским морякам пока не удается вернуться на родину
Просившим помощи в репатриации российским морякам с арестованного танкера «Кристалл Ист» (Crystal East), находящегося в порту Шарджа Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), пока не удалось вернуться на родину.
«Наши контракты закончились, однако замену (сменный экипаж - ИФ) найти не могут, а это основное условие нашего возвращения домой», - говорится в обращении моряков, которое приводит «Интерфакс - Дальний Восток».
Также экипаж сообщает, что на борт судна так и не доставили топливо. Система кондиционирования не работает, а температура воздуха поднимается до + 36 градусов, отмечают моряки.
В свою очередь инспектор Международной федерации транспортных рабочих (МФТ) во Владивостоке Петр Осичанский сообщил, что нужно организовать смену экипажа, передает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».
«Ситуация серьезная. Морякам сложно там работать, необходимо наладить регулярную смену экипажей до продажи судна», - сказал П.Осичанский.
Ранее сообщалось, что семь дальневосточных моряков с арестованного танкера «Кристалл Ист» попросили у российских дипломатов помощи в возвращении на родину.
Моряки сообщали, что судно обесточено с начала декабря 2017 года, есть перебои с доставкой топлива и продуктов, а также жаловались на невыплату зарплаты.
В свою очередь директор компании «Находка-Портбункер» Вячеслав Цой тогда сообщил, что арестованное судно пока не удается реализовать.
Написавшие обращение моряки прибыли на судно «Кристалл Ист» в конце ноября 2017 года. Ранее их предшественники оказались в аналогичной ситуации.
Осенью прошлого года моряки с судов «Каролина Винд» и «Кристалл Ист», принадлежащих ООО «Находка-Портбункер», обратились за помощью в репатриации. При содействии властей и профсоюза моряков экипажам удалось вернуться домой.
Эти суда были арестованы в ОАЭ из-за долгов судовладельца «Газпромбанку».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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