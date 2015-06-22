Жители Приморья со всей страной скорбят о погибших в сгоревшем кемеровском торгово-развлекательном центре
Россия скорбит по жертвам пожара в городе Кемерово. Президент России объявил 28 марта Днем общенационального траура. Жители Владивостока еще накануне начали возлагать цветы к стеле Воинской славы. Народные мемориалы появились во всех городах края. Жители Уссурийска, Арсеньева, Большого Камня, Артема организовали в знаковым местах своих городов мемориалы, куда несут цветы, игрушки, зажигают свечи, оставляют лампады и траурные ленты. Гора из живых цветов постоянно увеличивается. В социальных сетях призывают организовать памятный митинг, который общественность города собирается провести 28 марта в 19.00 на центральной площади краевого центра. Люди хотят выразить солидарность с жителями Кузбасса, которые скорбят о своих погибших и пострадавших земляках.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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