Жители Владивостока о трагедии в Кемерово (видео)
В России сегодня национальный траур. Многие регионы страны, как и Приморье, приспустили флаги и отменили развлекательные мероприятия еще вчера. В знак солидарности с Кемерово, жители края организовывают народные мемориалы памяти. Несут цвету, игрушки и зажигают свечи.
День сегодня начался с церковных служб по всему Приморью. Жители края с утра приходят в храмы и часовни, ставят свечи. Цветы с игрушками несут и в храмы. На центральную площадь Владивостока к стеле воинской славы продолжают иди горожане с цветами, журналисты "Вести:Приморье" побеседовали с ними. Слова простых приморцев просто берут за душу. Их нельзя слушать без слез.
По последним данным 64 человека погибли при пожаре в Кемерове, 41- это дети. Сегодня вечером на центральной площади Владивостока в 19 часов состоится акция памяти. Горожане вновь зажгут свечи и планируется, что в небо запустят шары.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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