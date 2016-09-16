Морская практика длиной в полвека. Судовой врач из Владивостока, посвятивший жизнь службе на флоте, и сегодня работает в экспедиции. Кто в ответе за здоровье экипажа научного рейса в Охотское море? На ходовых испытаниях судна «Профессор Кагановский» побывали наши корреспонденты.

Эти двери на судне не закрываются днем и ночью. Крохотное помещение одновременно служит медпунктом и каютой судового врача. Больше пятидесяти лет Владимир Дербоглав лечит членов экипажа, если необходимо, даже спасает от хандры. И все это в походных условиях морских рейсов.

Владимир Дербоглав, судовой врач: «Мечтал я вообще-то поступить в ТОВМУ и быть офицером флота. Но все равно на флот попал и вот, всю жизнь — в море».

В прежние времена, вспоминает доктор, он покидал родные берега на долгие девять месяцев, когда работал на крупных плавбазах. «Рыбак Приморья», «Петр Житников», «Рыбак Владивостока», все и не перечислить! Море, говорит, затягивает крепким морским узлом, да так, что его трудно бросить. Сейчас Владимир Дербоглав готовится к новой экспедиции ТИНРО-Центра, которая продлится 3,5 месяца.

Артем Шейбак, начальник экспедиции: «Мы выполняем порядка трехсот планктонных съемок и около трехсот тралений. Эту работу мы выполняем за полтора месяца».

Нашей съемочной группе вполне хватило суток, чтобы оценить все «прелести» морской романтики: ночную вахту, пронизывающий ветер, качку и скользкую от морозного инея палубу. Вот почему судовой врач в любое время суток на чеку, ведь любая работа в море небезопасна.

Владимир Дербоглав, судовой врач: «Когда я работал на плавбазе, был случай, когда спасли женщину. Пришлось на маленьком судне ее в сторону Магадана 40 миль везти. Потом подлетел вертолет и забрал ее. Пока мы из льдов выбирались, она уже была на операционном столе. Это значит — успели вовремя и спасли человеку жизнь!»

Этот крепкий, закаленный штормами человек, ранним утром уже на ногах, вглядывается в морские просторы. И шутит: воздух здесь напоенный соленым туманом — то, что доктор прописал! А может есть в нем особый «консервант», что помогает знатоку медицинской службы в свои 70 сохранять молодость и оставаться романтиком.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]