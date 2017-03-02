Анонс на 29 марта

29 марта во Владивостоке с 11.00 до 12.00 пройдет проверка системы сигнализации о чрезвычайных ситуациях.

29 марта в 12.00 на сайте www.primorsky.ru пройдет онлайн-конференция, посвященная «Тотальному диктанту».

29 марта с 9.00 до 18.00 приморская транспортная прокуратура проведет «горячую линию» по разъяснению вопросов, связанных с защитой трудовых прав граждан, в части невыплаты заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. Граждане смогут получить информацию по всем интересующим их вопросам в данной сфере, а также сообщить о нарушениях закона по телефону 8 (423) 241-28-67.

29 марта во Владивостоке в 14.30 (кампус ДВФУ, корпус А, зал ректората) пройдет подписание соглашения о сотрудничестве между ДВФУ и Следственным управлением Следственного комитета РФ по Приморскому краю.

29 марта во Владивостоке в 15.00 (кампус ДВФУ, корпус В, «Средний» зал) пройдет межкультурный фестиваль «Это мой родной язык!». Иностранные студенты ДВФУ из Вьетнама, Зимбабве, Иордании, Ирана, Китая, Колумбии, Кот-д'Ивуара, Тайваня, ЮАР и Японии готовят творческие номера, в которых постараются передать весь колорит родных языков и культур с помощью национальных костюмов, песен и стихотворений. Всего в Дальневосточном федеральном университете сегодня обучаются более 3 100 иностранных студентов из 67 государств.

С 29 по 31 марта во Владивостоке на сцене Дворца культуры железнодорожников будет проходить дальневосточный вокальный конкурс «Голоса Приморья».

29—30 марта с 10.30 пройдут конкурсные прослушивания на сцене Дворца культуры железнодорожников. 31 марта в 15.00 состоится гала-концерт победителей.

29 марта во Владивостоке пройдет первенство города по шахматной композиции.

29-31 марта г. Владивосток, бассейн с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). Чемпионат Приморского края по синхронному плаванию. Открытие 29 марта в 09.45-13.00, 30-31 марта начало в 09.00-13.00.

29 марта — День специалиста юридической службы в Вооруженных Силах России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]