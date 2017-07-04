ДТП с участием трех автомобилей произошло в Находке

ДТП с участием трех автомобилей, за рулем одного из них находился пьяный водитель, произошло в Находке в районе Находкинского проспекта. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, 23-летний водитель автомобиля «Тойота Плац» двигался со стороны остановки общественного транспорта «Рыбный порт» в направлении улицы Ленинской. Мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомашинами «Тойота Камри» и «Тойота Аллион».

В результате автоаварии травмы получил пассажир «Тойоты Камри». Он госпитализирован в городскую больницу Находки.

Как показало медицинское освидетельствование, водитель «Тойоты Плац» управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Установлено, что у мужчины открыта только категория вождения «С», дающая право на управление грузовым транспортом, а также отсутствует страховой полис ОСАГО.

В отношении правонарушителя возбуждено административное производство, по факту автоаварии проводится проверка.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]