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Полицейские во Владивостоке задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков

Полицейские во Владивостоке задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков

Сотрудники ППС, совершая обход своего участка во Владивостоке, обратили внимание на подозрительного мужчину. Полицейские остановили гражданина для проверки документов. На вопрос, имеются при нем запрещенные предметы, мужчина ответил утвердительно и был доставлен в отдел полиции. В ходе досмотра у него  обнаружен сверток, а в нем — вещество со специфическим запахом.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, Криминалистическая экспертиза установила, что содержимым свертка является наркотическое средство синтетического ряда массой 0,9 грамма. Ранее неоднократно судимый житель краевого центра пояснил, что хранил наркотики для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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