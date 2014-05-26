Во Владивостоке водители паркуют авто прямо на пешеходном переходе

Водители паркуют свои авто прямо на пешеходном переходе возле дома по Южно-Уральской, 5 во Владивостоке. Об этом сообщают пользователи соцсетей. Так не первый раз здесь был замечен автомобиль такси и другие автомобили. Это подтверждают фото из соцсетей.

Владивостокцы возмущаются поведением хозяев авто. Но есть и такие, которые оправдывают поведение автовладельцев тем, что здесь отсутствуют места для парковок, не смотря на то, что микрорайон достаточно оживленный - рядом располагается здание суда, роддом, военкомат.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]