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Во Владивостоке водители паркуют авто прямо на пешеходном переходе

Во Владивостоке водители паркуют авто прямо на пешеходном переходе

Водители паркуют свои авто прямо на пешеходном переходе возле дома по Южно-Уральской, 5 во Владивостоке. Об этом сообщают пользователи соцсетей. Так не первый раз здесь был замечен автомобиль такси и другие автомобили. Это подтверждают фото из соцсетей.

Владивостокцы возмущаются поведением хозяев авто. Но есть и такие, которые оправдывают поведение автовладельцев тем, что здесь отсутствуют места для парковок, не смотря на то, что микрорайон достаточно оживленный - рядом располагается здание суда, роддом, военкомат.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • Джон / Сегодня, 18:01
    № 1  
     

    Водятелов новых, не учат смотреть на знаки, на асфальте же нет зебры и всё, а ещё им не объясняют правила правой руки и про дополнительные секции светофоров тоже ничего не рассказывают

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