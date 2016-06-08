Приморье стало самым популярным регионом для получения бесплатного гектара

Почти 57 процентов заявлений по программе «Дальневосточный гектар» подано на получение земельного участка в Приморье и Республике Саха (Якутия). Об этом заявил заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Минвостокразвития.

Больше всего граждане ходят получить землю в Приморье. Таких заявок подано 45 тысяч. «Приморский край привлекает своим климатом, он наиболее мягкий и комфортный среди всех дальневосточных регионов. У этой территории есть хороший рекреационный потенциал», - пояснил замминистра.

На втором месте – Республика Саха (Якутия), с 20 тысячами заявлений. «В республике была хорошая подготовка к реализации этого проекта. Мы видим высокую активность у местного населения. Граждане рассматривают получение «дальневосточного гектара» как возможность для развития своего бизнеса, в том числе для развития традиционных видов деятельности», - отметил Сергей Качаев.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]