Новости Экономика

QR Код этой страницы
Сегодня, 17:47
  0

Приморье стало самым популярным регионом для получения бесплатного гектара

Приморье стало самым популярным регионом для получения бесплатного гектара

Фото: Минвостокразвития

Почти 57 процентов заявлений по программе «Дальневосточный гектар» подано на получение земельного участка в Приморье и Республике Саха (Якутия). Об этом заявил заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Минвостокразвития.

Больше всего граждане ходят получить землю в Приморье. Таких заявок подано 45 тысяч. «Приморский край привлекает своим климатом, он наиболее мягкий и комфортный среди всех дальневосточных регионов. У этой территории есть хороший рекреационный потенциал», - пояснил замминистра.

На втором месте – Республика Саха (Якутия), с 20 тысячами заявлений. «В республике была хорошая подготовка к реализации этого проекта. Мы видим высокую активность у местного населения. Граждане рассматривают получение «дальневосточного гектара» как возможность для развития своего бизнеса, в том числе для развития традиционных видов деятельности», - отметил Сергей Качаев.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море 2018

Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести