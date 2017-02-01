Пожар потушили в жилом доме в селе Суходол
27 марта в 17.59 в пожарно-спасательную службу городского округа Большой Камень поступило сообщение о пожаре в доме, расположенном в селе Суходол на улице Комсомольской.
Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю, оперативно по указанному адресу прибыли огнеборцы и приступили к тушению. В связи с сильным задымлением было принято решение задействовать звено газодымозащитной службы.
В 18.30 пожар был локализован, в 22.50 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 20 кв. м.
В результате происшествия никто не пострадал. Не пострадали от огня и вблизи расположенные объекты.
На тушении пожара были задействованы 7 человек личного состава и 2 единицы техники.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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