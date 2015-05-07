Приморец нашел у дороги более тонны морских деликатесов
Против жителя Славянки, в автомобиле которого обнаружено более тонны морских деликатесов без документов, возбуждено административное дело. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.
В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий, при осмотре микроавтобуса, припаркованного возле одной из гостиниц в поселке Славянка Хасанского района, сотрудники правоохранительных органов в кузове автомобиля обнаружили мешки с гребешком (124 кг) и кукумарией (1003 кг).
На продукцию у владельца микроавтобуса не оказалось ни ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, ни документов, подтверждающих прослеживаемость продукции. Маркировка изготовителя на товаре также отсутствовала. Более того, продукция оказалась в жизнеспособном состоянии.
По словам молодого человека, более тонны морских деликатесов он случайно обнаружил у дороги вблизи поселка Рязановка.
Сейчас вся нелегальная продукция изъята, жизнеспособных особей специалисты выпустили в естественную среду обитания. В отношении нарушителя должностными лицами Управления возбуждено административное производство.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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