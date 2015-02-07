Стало известно, когда в продажу поступят льготные авиабилеты из Владивостока в Москву

На Дальнем Востоке не удалось вовремя, с 1 марта, запустить программу пассажирских авиаперевозок по субсидированным тарифам. Постановление правительства России подписано 2 марта, а вступило в силу 14 марта. Но даже после 14 марта авиакомпании не могут продавать льготные билеты, пока не подпишет договор с Росавиацией, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на РБК.

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В Федеральном агентстве воздушного транспорта пояснили: «Постановление правительства № 215 консолидирует в себе три программы субсидирования авиаперелетов — на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь. 22 марта в Росавиации состоялось заседание комиссии, где были рассмотрены заявки от авиакомпаний на выполнение субсидированных полетов, в том числе между центральной частью Российской Федерации и Дальним Востоком. Сейчас готовится протокол этого заседания, и мы приступаем к заключению договоров с авиакомпаниями. На следующей неделе планируем опубликовать таблицу маршрутов с указанием авиакомпаний, которые будут выполнять перевозки по программе субсидирования».

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Собеседник не исключил, что продажа льготных билетов может начаться уже в конце марта.

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Напомним, из Владивостока льготные авиаперелеты для определенных категорий граждан будут доступны в Екатеринбург, Москву, Новосибирск, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, а также три направления по Дальнему Востоку – Петропавловск-Камчатский, Хабаровск и Якутск. Воспользоваться льготными авиаперелетами могут молодежь в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, а также инвалиды I группы любого возраста и сопровождающий его человек, лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалид с детства II или III группы. Авиабилеты с фиксированной стоимостью будут доступны с 1 марта по 1 декабря.

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В прошлом году льготные тарифы из Владивостока действовали по четырем направлениям: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и Екатеринбург. В начале марта этого года вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что правительство выделит 3,8 млрд рублей на субсидирование авиаперевозок в 2018 году. Наибольший объем субсидий пойдет на авиаперевозки с регионами Дальнего Востока.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]