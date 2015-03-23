Битый небитого везет: в РФ отменена пошлина в €3000 на "конструкторы"

С 24 марта в России прекратил действовать документ, утверждающий нижний порог ставки заградительной таможенной пошлины на ввоз кузова автомобиля в размере 2907 евро. Жители Приморья мгновенно отправили десятки заявок в компании, занимающиеся ввозом машин из Японии.

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Ввоз автомобилей из Японии «конструктором», то есть целым кузовом, но отдельно от ходовой части или рамы и двигателя, снова стал возможен. С 24 марта в России прекратилось действие правительственного документа о вводе временных заградительных пошлин. Как говорят представители таможни, решением Совета Евразийской экономической комиссии от 26 января 2018 года № 13 установлены новые ставки ввозной таможенной пошлины.

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Заградительная пошлина на ввоз целого кузова автомобиля действовала с 2008 года – первоначально ставка ввозной таможенной пошлины на «кузова для транспортных средств товарной позиции 8703... в размере, равном 15 процентам таможенной стоимости, но не менее 5000 евро за 1 штуку». После вступления России в ВТО в 2012 году, нижний предел снизился с 5000 евро до 2907 евро за штуку.

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«Этот документ ввели десять лет назад, – сообщил Марк, представитель компании, занимающейся ввозом авто. – Его не продлили, отменили, поэтому нижней ставки в размере 2907 евро больше нет, пошлина на целый кузов составляет 15% от стоимости. Но нужно понимать – это автомобиль без документов, поставить его на учет в ГИБДД нельзя. Такие машины везут на запчасти или под документы. Тем не менее, у нас уже огромное количество заявок и несколько растаможенных кузовов».

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Привоз конструктора «под документы» возможен только для автомобилей с рамной конструкцией – в этом случае номер агрегата ставится не на кузов, а непосредственно на раму. Большинство внедорожников, включая легендарные Toyota Land Cruiser и Prado, Suzuki Jimny и Escudo, а также некоторые модели седанов, например, Toyota Crown и десятки других моделей автомобилей имеют подобную конструкцию.

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Как сообщает автомобильный портал Drom.ru, установка другого кузова на рамный автомобиль – исключение из всех криминальных схем использования «конструктора», но только при наличии подходящих документов. Для этого у вас в ПТС не должен быть указан номер кузова. Тогда можно привезти аналогичный автомобиль в виде «конструктора» и установить все необходимые элементы на раму авто.

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Прочие схемы не узаконят «конструктор», поскольку подобные изменения нельзя зарегистрировать в ГИБДД по Приказу № 139 от 20.03.2017.

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Теоретически узаконить замену кузова на автомобиле можно через специальную экспертизу и официальную замену через сертифицированные компании, например, через институт НАМИ. Однако в ГИБДД подобные переделки тоже не принимают, даже через суд. Юридические компании говорят об отрицательной судебной практике по таким делам.

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В компаниях, которые занимаются регистрацией «доработок» авто, тоже разводят руками – пошлины снизили, но больше никаких изменений или разъяснений не произошло. Возможность легализации «конструктора» не уточняется.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]