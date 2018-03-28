Новости Общество Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 20:51
  0

Мощный пал уничтожил часть поселка на севере Приморья (фото)

Мощный пал уничтожил часть поселка на севере Приморья (фото)

В селе Зеркальное Кавалеровского района на севере Приморья огненый вихрь уничтожил два жилых дома, магазин и несколько нежилых построек. Как сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @arstv, причиной пожара стал лесной пал, который при сильном ветре быстро распространился по поселку.

К счастью, обошлось без жертв. Лишилась крова многодетная семья. У остальных пострадали сараи, автомототехника. 


Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море 2018

Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести