Мощный пал уничтожил часть поселка на севере Приморья (фото)

В селе Зеркальное Кавалеровского района на севере Приморья огненый вихрь уничтожил два жилых дома, магазин и несколько нежилых построек. Как сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @arstv, причиной пожара стал лесной пал, который при сильном ветре быстро распространился по поселку.

К счастью, обошлось без жертв. Лишилась крова многодетная семья. У остальных пострадали сараи, автомототехника.

Публикация от АрсеньевТВ (@arstv) 28 Мар 2018 в 3:44 PDT

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]