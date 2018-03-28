Мощный пал уничтожил часть поселка на севере Приморья (фото)
В селе Зеркальное Кавалеровского района на севере Приморья огненый вихрь уничтожил два жилых дома, магазин и несколько нежилых построек. Как сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @arstv, причиной пожара стал лесной пал, который при сильном ветре быстро распространился по поселку.
К счастью, обошлось без жертв. Лишилась крова многодетная семья. У остальных пострадали сараи, автомототехника.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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