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Мужчина похитил своего двухмесячного сына

Мужчина похитил своего двухмесячного сына

Во Владивостоке задержали отца, который выкрал сына и привез его из Южно-Сахалинска., сообщают "Вести:Приморе" со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

Инцидент, о котором идет речь, случился на Сахалине. Житель Южно-Сахалинска, нарушив определение суда, приехал в бывшей супруге и забрал с собой их двухмесячного ребенка. Вместе с малышом мужчина отправился в Приморье. Он купил билет на самолет, вылетавший во Владивосток.

После похищения мать сразу же обратилась к правоохранителям. Те сработали оперативно. Как рассказывают в управлении на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу, отца задержали в столице Приморья вскоре после того, как он сошел с трапа самолета.

Как рассказал сам мужчина, он сильно тосковал по ребенку и не видел другого выхода, кроме как забрать его.

Подробности преступления (а по закону поступок отца попадает именно под это определение) сейчас выясняются.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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