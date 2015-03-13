Во Владивостоке к реальному лишению свободы осужден лжепродавец контейнеров
Фрунзенским районным судом г. Владивостока вынесен обвинительный приговор гр-ну С., 1977 г.р., который признан виновным в совершении преступлений, ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Как сообщила старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина, фигурант разместил на сайте в сети «Интернет» информацию о возможности поставки разного рода контейнеров от имени представителя официальной компании, специализирующейся на продаже такой продукции.
Зная, что не сможет выполнить взятые на себя обязательства, злоумышленник сообщал лицам, заинтересованным в приобретении контейнеров, не соответствующие действительности сведения о наличии у него интересующего товара и направлял им коммерческие предложения на условиях 70% предоплаты, используя документы компании, представителем которой он якобы являлся.
Введенные в заблуждение потерпевшие – сотрудники нескольких крупных компаний, в рамках достигнутой договоренности перечислили в общей сложности свыше 5 млн рублей, которыми лжепродацев распорядился по собственному усмотрению.
Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, суд приговорил его за содеянное к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбываниям наказания в исправительной колонии общего режима.
Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании с осужденного 5 млн 485 тыс. рублей.
В настоящее время приговор в законную силу не вступил.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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