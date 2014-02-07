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«Вести: Приморье»: Ждать ли приморцам гостей из космоса?

«Вести: Приморье»: Ждать ли приморцам гостей из космоса?

Ученые Уссурийской астрофизической обсерватории в эти дни пристально вглядываются в небо над Приморьем. Спутниковые данные предупреждают о падении на Землю неуправляемой китайской орбитальной станции «Тяньгун-1».

Расчеты показывают, что она достигнет нашей планеты ориентировочно в конце марта — начале апреля. Некоторые эксперты предположили, что в зону возможного падения китайской станции попадет и Владивосток. Большая часть космического объекта сгорит в атмосфере, но отдельные части достигнут земли. Так ли это? За ответом к специалистам Уссурийской астрофизической обсерватории выехали корреспонденты «Вестей: Приморье». Подробный репортаж смотрите в 12.45 на телеканале «Россия-1».

Алексей Маткин, научный сотрудник Уссурийской астрофизической обсерватории: «Что касается вероятности падения станции на Приморье или России вообще — да, она существует, но она ничтожна мала, менее доли процента».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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