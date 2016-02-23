Синоптики ждут повторения "праздничного снегопада" во Владивостоке

На следующей неделе во Владивостоке может состоятся "повторение" мощного снегопада, который обрушился на город накануне и в день 8 марта. Такой вывод "Вести:Приморье" делают на базе предварительных прогнозов интернет-сайтов погоды.

Пока рассматривается следующий "сценарий" природного катаклизма для Владивостока: в ночь с 5 на 6 апреля на юг Приморского края выйдет мощный циклон с Желтого моря. Он принесет похолодание до - 1 градуса и заряд влаги в виде "ледяной крупы". Так, согласно прогнозу сайт Windytv, вечером 5 апреля во Владивостоке пойдет мокрый снег (0,2 мм за 3 часа), ночью 6 апреля он усилится до 3,6 мм за 3 часа. К утру пятницы мокрый снег превратится с "ледяную крупу", которая обрушится на столицу Приморья с интенсивностью до 6,5 мм осадков за 3 часа. После обеда 6 апреля вновь пойдет мокрый снег (4.2 мм за три часа). Прекратятся осадки к утру 7 апреля.

Согласно прогнозу сайта windguru, 5-6 апреля на Владивосток может "вывалится" более 35 мм осадков. Напомним, что 7-8 марта во Владивостоке выпало 36 мм осадков.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]