Японская компания хочет вложиться в строительство рыбного рынка во Владивостоке
Проектом по строительству рыбного рынка в центре Владивостока заинтересовалась японская компания «Коямура», сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Минвостокразвития. Первые переговоры о возможном вхождении японской компании в проект в качестве соинвестора состоялись в Токио.
Инициатором проекта выступила одна из приморских компаний, ставшая резидентом свободного порта Владивосток. Налоговые преференции, которые позволяет получить статус резидента оценил и предполагаемый соинвестор проекта из Южной Кореи – компания «Ханаро холдингс». По словам председателя совета директоров компании Чжон Чхан Дэ, льготы резидента станут значительной мерой поддержки создания такого рынка.
Напомним, проект рынка предполагает строительство на Набережной Цесаревича четырехэтажного здания, на первом этаже которого расположатся технические службы и бассейны для живых рыб и морепродуктов, помещения для охлажденной продукции. Второй этаж будет отведен непосредственно под рынок, третий и четвертый этажи займет ресторанная зона. Рядом со зданием рынка будет оборудована парковка на 200 машиномест. Общая сумма инвестиций составит 772 млн рублей.
Участок земли под строительство рыбного рынка должен быть выделен к началу апреля - соответствующее поручение дал вице-премьер - полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
24.03.2018 В четырёхэтажный рыбный рынок во Владивостоке вложат 800 млн рублей (фото)
-
13.09.2017 Компания-резидент Свободного порта Владивосток построит жилой комплекс в Находке
-
21.07.2017 Японская компания намерена строить в Приморье доступное и качественное жилье
-
19.07.2016 Территория набережной и причала во Владивостоке, где планируется строительство рыбного рынка, огорожена
-
12.07.2017 Макет рыбного рынка во Владивостоке представят на третьем ВЭФ
-
21.10.2015 Первым резидентом свободного порта Владивосток стала Тихоокеанская инвесткомпания с проектом на 5 млрд руб
Добавить комментарий