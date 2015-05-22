Тарасенко показали "голую сопку" в пригороде Владивостока (фото, видео)
В Надежденском районе разрабатывают угольное месторождения. Геологические изыскания ведет российско-китайская компания, которая получила лицензию на добычу полезного ископаемого на Адамансовском участке еще несколько лет назад. По неподтвержденным пока данным здесь залегает около 120 миллионов кубов угля.
"Вести:Приморье" рассказывали об этом скандальном проекте еще полтора года назад в материале Марии Нетребенко "Что ищут китайские геологи в Уссурийской тайге?". Тем не менее, разведка бассейна продолжается, а вместе с этим в районе поселка Соловей-Ключ полностью вырубили лес на местной сопке. Разрешение, на которое ссылается руководитель, такого права не дает.
« - Линейные объекты это дороги, просеки, а тут все вырублено.
- У нас тут столько было дикоросов, женьшень даже и все уничтожили
- Я смотрю вся гора лысая стоит, а если запасы не подтверждаются и что?
Этот факт вызвал негодование и даже возмущение временно исполняющего обязанности Приморья Андрея Тарасенко. Он поручил проверить законность этих действий, но при этом добавил, что власти края готовы идти навстречу бизнесу, точечно помогать решать возникающие сложные вопросы, но для этого предприниматели должны выполнять все взятые на себя обязательства и не нарушать закон.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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