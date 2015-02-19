Владивостокскую блогершу избили за дрифт «отморозки» из Воронежа (видео)

Анастасия Туман, автор популярного автомобильного YouTube-блога, некоторое время назад переехала из Владивостока на Запад страны, но свое увеличение развивает и там. Ее рубрика «Автодевочки» набирает по несколько сотен тысяч просмотров. Очередной выпуск она снимала 24 марта в Воронеже, на территории одного из гаражных кооперативов. Съемки прошли нормально, напоследок сьемочная группа решили дрифтануть, но местные жители, жарившие в гаражах шашлыки под водку, юмора не поняли.

Ну, а дальше один из местных слетел с катушек и начал избивать оператора, сообщает ресурс newsbox24, разместивший это видео.

В результате инцидента досталось всем и оператору и, собственно, Анастасии Туман. После избиения воронежские "РЕМБО" потребовали удалить видео, разбили девушкам телефон и серьезно травмировали оператора. В результате «Автодевоччки» и их парни поехали писать на агрессоров заявление в местный отдел полиции. По данному факту сейчас проводится полицейская проверка.

Интерсно, что многие из владивосткоских подписчиков инстаграм-паблика newsbox24.tv,что инцидент во многом спровоцировала сама блогерша и ее команда. "Нельзя так дерзко вести себя в чужом городе,"- написали владивосткоские пацаны, а как считает Вы: "Кто виновник этого конфликта?"

Кто виновник этого конфликта? -однозначно, воронежские "отморозки", их надо судить -неправы обе стороны конфликта - виновата команда блогерши, не стоит лезть "со своим уставом в чужой монастырь" -нет четкого мнения Голосовать Результаты опроса

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]