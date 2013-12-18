В Приморье предотвращено распространение опасного заболевания

Выездная внеплановая проверка свиноферм прошла в Приморье. Специалисты Россельхознадзора по результатам проверки зафиксировали ряд нарушений ветеринарно-санитарных правил при содержании животных.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора, целый ряд нарушений выявлен на свиноводческом предприятии в Анучинском районе. Проверка предприятия по содержанию, разведению и убою свиней показала, что условия, при которых выращиваются животные, не соответствуют нормам ветеринарного законодательства и что предприятие не защищено от заноса особо опасного заболевания — африканской чумы свиней.

Так, на свиноферме отсутствуют въездные дезинфекционные барьеры, по территории хозяйства свободно гуляют кошки и собаки, не соблюдаются правила дезинфекции. На предприятии не ведется учет лекарственных средств с ограниченным сроком годности. Потолок и верхняя часть стен в помещениях, где содержатся животные, в сплошной паутине и грибке. Дезинфекция потолков и верхней части стен не проводилась более года. В животноводческих помещениях во время осмотра были замечены бегающие крысы. Также разные нарушения замечены в помещении убойного пункта, отсутствует план дезинфекции, утвержденный руководителем предприятия. Не соблюдаются правила по утилизации биологических отходов.

Со всеми зафиксированными нарушениями директор свинофермы согласился и обязался устранить их в отведенные сроки. Предприятию выписаны штрафы на общую сумму 30 тысяч рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]