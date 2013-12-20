"Знаковые" здания Владивостока попали под запрет по «делу Мещерякова»(фото)

Арбитражный суд Приморья запретил совершать сделки со зданиями, которые фигурировали в «деле Мещерякова и Книжника».

Прокуратура края обратилась в Арбитражный суд Приморского края в интересах Российской Федерации с исковыми заявлениями о признании недействительными торгов и договоров купли-продажи зданий и помещений, расположенных по адресам: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47, проспект Острякова, д. 24; ул. Луцкого, 21; ул. Пограничная, 15 «а», ул. Уткинская, 1, ул. Батарейная, 6 «а», и применении последствий недействительности договоров. Это здания банка «Приморье», ОТВ-Прим, здание, где расположен Азиатско-Тихоокеанский банк.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, спорное имущество выбыло из собственности государства в результате преступных действий, которые установлены вступившим в законную силу приговором Приморского краевого суда от 20.12.2016, вынесенного в отношении Мещерякова, Книжника и др.

В целях недопущения отчуждения указанного имущества и передачи прав на него третьим лицам, а также создания условий, препятствующих в дальнейшем исполнению судебного акта, прокуратура края обратилась в Арбитражный суд Приморского края с заявлениями о принятии обеспечительных мер в виде запрета совершать сделки со зданиями, а также запрета Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю осуществлять государственную регистрацию прав и ограничений (обременений) на указанные объекты недвижимости.

26 марта 2018 арбитражный суд согласился с доводами прокурора края о наличии оснований для принятия мер обеспечительного характера и в полном объеме удовлетворил заявления.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]