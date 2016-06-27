Кинотеатр в "Черемушках", "Кидбург" в "Седанка-Сити", детская зона в "Максиме" окажутся вне закона?

Депутаты Госдумы от фракции "Единая Россия" Евгений Ревенко, Дмитрий Сазонов и Юрий Швыткин направят в четверг запрос в Министерство строительства и ЖКХ РФ с просьбой запретить размещение детских игровых зон и кинотеатров выше второго этажа в торгово-развлекательных комплексах. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на ТАСС. В случае одобрения этой инициативе вне закона окажутся такие популярные развлекательные места, как кинотеатр "Иллюзион" в ТРЦ "Черемушки", парк "Кидбург" в ТРЦ "Седанка Сити", детская игровая зона в ТЦ "МАксим"

По словам Евгений Ревенко, согласно строительным нормам и правилам, утвержденным приказом Министерства регионального развития и Министерством строительства и ЖКХ, "в торгово-развлекательных комплексах детские игровые зоны следует размещать не выше второго этажа и не далее 20 м от эвакуационного выхода".

"У нас происходит массовое нарушение этого приказа", - заявил депутат, отметив, что владельцы торговых центров пользуются лазейками, существующими в законодательстве. "Практически все ТЦ умудряются отнести себя к "уникальным объектам". Это понятие дает право на отдельные и специальные требования, которые позволяют уходить от этого базового условия", - пояснил парламентарий.

"Завтра мы намерены направить обращение главе Минстроя, в котором потребовать прикрыть все лазейки, которые позволяют размещать детские игровые зоны и кинотеатры выше, чем на втором этаже", - сообщил Ревенко.

Кроме того, парламентарии попросят Минстрой проверить соблюдение правил безопасности в торгово-развлекательных комплексах и предоставить результаты этих проверок. Ревенко обратил внимание, что в тех случаях, когда развлекательные зоны создаются на верхних этажах торговых центров, "необходимо сооружать внешние пожарные лестницы и существенно расширять пожарные коридоры", однако не все владельцы ТРК соблюдают эти условия.

Пожар, который произошел в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове 25 марта, унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Опознаны тела 27 погибших. В результате пожара пострадали 76 человек, в том числе 27 детей. Без вести пропавших при пожаре, по данным замглавы МЧС Владлена Аксенова, нет.

Для справки

Свод правил "Общественные здания и сооружения" гласит: "детские игровые зоны следует размещать не выше 2-го этажа".

Почему это не соблюдается?

Требование начало действовать с 1 января 2013 года. Если здание было спроектировано и построено до этого, то при введении нормы его не нужно приводить в соответствие. Положение распространяется только на вновь проектируемые здания.

Для чего введено требование?

Детей нужно эвакуировать быстро, а оно позволяет в кратчайшие сроки дойти до сравнительно безопасной лестничной клетки с выходом на улицу на уровне первого этажа. Чем выше, тем сложнее эвакуироваться – требуется больше времени, а также лестничная клетка заполняется эвакуирующимися людьми с других этажей.

А если зону для детских игр решили сделать в старом ТРЦ?

Если после 1 января 2013-го года менялось функциональное назначение частей здания, допустим, там появился арендатор, которому нужна детская зона, надо снова идти на экспертизу.



В документе написано "следует"? Насколько обязательна эта рекомендация?

Это не рекомендация, а нормативное требование. Иначе запрещено. Другое дело, что оно закамуфлировано, его сложно найти. Требование напрямую связано с эвакуацией людей и, на мой взгляд, должно быть озвучено и в своде правил "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы".



Он входит в специальные перечни, на которые ориентируются эксперты, когда проверяют соответствие проекта нормативным требованиям. А свод правил "Общественные здания и сооружения" идёт по перечню для обеспечения другого федерального закона, не 123-го ("Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" – прим. ред.).



Кто ответственен за несоблюдение этого требования?

Проектная организация, экспертная организация, которая проверяла проект на соответствие требованиям, и органы строительного надзора.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]