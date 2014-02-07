Космические агентства мира следят за неуправляемой китайской орбитальной станцией, которая приближается к Земле. По данным спутникового мониторинга, она уже входит в плотные слои атмосферы и достигнет нашей планеты в первых числах апреля. Некоторые эксперты предполагают, что в зону возможного падения китайской станции попадет и Владивосток.

Объект, что в режиме реального времени движется (по виртуальной) орбите — и есть китайская станция «Тяньгун-1». Космический корабль весом несколько тонн мчится к Земле на внушительной скорости. Виток вокруг Земли он совершает за 88 минут. Приморские астрофизики с волнением следят за опасным космическим мусором.

Алексей Маткин, руководитель лаборатории мониторинга ближнего космоса Уссурийской астрофизической обсерватории: «Траектория полета космической станции «Тяньгун-1» проходит над экваториальными районами, покрывая территорию Южной Америки, Австралии, юг Китая. Из российских территорий — немного касается Дагестана и практически не захватывает территорию Приморья».

Станция «Тяньгун» была запущена в космос в сентябре 2011 года. Цель миссии — отработать технологию сближения и стыковки космических аппаратов дистанционно. Китайских астронавтов на станции не было.

Миссия «Тяньгун» или «Небесный дворец» была первой попыткой Китая самостоятельно организовать свое постоянное присутствие на околоземной орбите. За время существования станции на нее были отправлены и пристыкованы три грузовые корабля. В марте 2016-го Китай объявил, что программа

«Тяньгун-1» успешно завершена, а уже через несколько месяцев, стало известно, что Пекин потерял контроль над космической станцией.

Вернуть станцию на прежнюю орбиту, по мнению приморских астрофизиков, уже невозможно. Ее тяжелые обломки неминуемо рухнут вниз. А вот куда именно — предсказать крайне сложно. Каждые сутки «Тяньгун-1» делает несколько оборотов вокруг Земли и приближаясь к ней ускоряет движение. Разница даже в несколько минут дает большой разброс координат. Но вероятность падения на Владивосток пока крайне мала.

Алексей Маткин, руководитель лаборатории мониторинга ближнего космоса Уссурийской астрофизической обсерватории: «Падение и фрагментация с дальнейшим разрушением в плотных слоях атмосферы неизбежно. Что касается вероятности падения на территорию Приморского края, да она есть, но она ничтожно мала. Малые доли процента».

Небольшой объект на мониторе, который мы наблюдаем в астрофизической лаборатории, уже в первых числах апреля можно будет видеть с Земли, как большой огненный шар. По размерам его можно сравнить с Челябинским метеоритом, который обрушился на Землю в 2013 году.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]