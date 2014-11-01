Во Владивостоке открыта продажа авиабилетов по субсидированным тарифам

Авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажу билетов по субсидированным тарифам, сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на @БИЛЕТУР.Из Владивостока по субсидированным авиабилетам можно улететь по пяти направлениям.

Направления перелетов и стоимость билетов:

Владивосток - Москва - 7 400р

Хабаровск - Владивосток - 1 800р

Новосибирск - Владивосток - 5 900р

Якутск - Владивосток - 6 400р

П.Камчатский - Владивосток - 6 000р*.

*Стоимость указана при перелёте в одну сторону

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]