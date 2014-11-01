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Во Владивостоке открыта продажа авиабилетов по субсидированным тарифам

Во Владивостоке открыта продажа авиабилетов по субсидированным тарифам

Фото: @biletur

Авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажу билетов по субсидированным тарифам, сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на @БИЛЕТУР.Из Владивостока по субсидированным авиабилетам можно улететь по пяти направлениям.

Направления перелетов и стоимость билетов:
Владивосток - Москва - 7 400р
Хабаровск - Владивосток - 1 800р
Новосибирск - Владивосток - 5 900р
Якутск - Владивосток - 6 400р
П.Камчатский - Владивосток - 6 000р*.
*Стоимость указана при перелёте в одну сторону

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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