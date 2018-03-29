Перевернувшийся грузовик и столкнувшиеся автомобили перекрыли трассу Седанка—Патрокл в обе стороны
Две аварии произошли на трассе Седанка—Патрокл во Владивостоке, движение в обе стороны затруднено.
29 марта около 11.00 на трассе Седанка—Патрокл во Владивостоке перевернулся самосвал Hino. Движение в город со стороны Седанки перекрыто.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, водитель грузовика пояснил, что двигался со стороны Седанки в направлении Патрокла. Перед съездом в сторону Снеговой Пади его подрезал неизвестный автомобиль. Мужчине пришлось резко затормозить, в результате Hino занесло. Самосвал врезался в леера и перевернулся.
Водитель грузовика получил травмы и был госпитализирован бригадой скорой.
Перевернувшийся самосвал почти полностью перекрыл дорогу. Сотрудники ГИБДД закрыли движение по трассе Седанка—Патрокл на участке от Седанки до съезда в сторону Снеговой Пади.
Также на объездной после выезда со Снеговой Пади в сторону Седанки собралась пробка напротив места ДТП с участием грузовика. Здесь грузовик врезался в легковой автомобиль, пока о пострадавших ничего неизвестно, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_vl.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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