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Перевернувшийся грузовик и столкнувшиеся автомобили перекрыли трассу Седанка—Патрокл в обе стороны

Перевернувшийся грузовик и столкнувшиеся автомобили перекрыли трассу Седанка—Патрокл в обе стороны

Две аварии произошли на трассе Седанка—Патрокл во Владивостоке, движение в обе стороны затруднено.

29 марта около 11.00 на трассе Седанка—Патрокл во Владивостоке перевернулся самосвал Hino. Движение в город со стороны Седанки перекрыто.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, водитель грузовика пояснил, что двигался со стороны Седанки в направлении Патрокла. Перед съездом в сторону Снеговой Пади его подрезал неизвестный автомобиль. Мужчине пришлось резко затормозить, в результате Hino занесло. Самосвал врезался в леера и перевернулся.

Водитель грузовика получил травмы и был госпитализирован бригадой скорой.

Перевернувшийся самосвал почти полностью перекрыл дорогу. Сотрудники ГИБДД закрыли движение по трассе Седанка—Патрокл на участке от Седанки до съезда в сторону Снеговой Пади.

Также на объездной после выезда со Снеговой Пади в сторону Седанки собралась пробка напротив места ДТП с участием грузовика. Здесь грузовик врезался в легковой автомобиль, пока о пострадавших ничего неизвестно, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_vl.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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