Уполномоченные органы не могут толком объяснить, что произошло в п.Зеркальный на севере Приморья
В Кавалеровском районе Приморья от сильного пожара пострадал поселок Зеркальное. Ветер способствовал быстрому распространению пожара, и через мгновение огнем были охвачены надворные постройки и другие сельские сооружения.
Сейчас из Зеркального приходят противоречивые сообщения о количестве пострадавших подворий. Очевидцы утверждают, что без крыши над головой остались семь человек. В Управлении МЧС Приморья затруднилось назвать точное количество пострадавших подворий, сообщив лишь, что в поселке сгорели два нежилых дома.
Официального комментария и пресс-релиза от властей по состоянию на 15.30 29 марта до сих пор нет, хотя на фоне трагедии в Кемерове приморцы болезненно реагируют на любые сообщения о подобных ЧП.
Известно, что сейчас на месте работают эксперты, которым предстоит назвать причину большого пожара в Зеркальном, рассматриваются несколько версий - не острожное обращение с огнем и поджог. Как сообщали ранее "Вести:Приморье", в Кавалеровском районе работает первый вице-губернатор Александр Костенко, который контролируют ход операции.
ОБНОВЛЕНИЕ 16.10. «По уточненной информации, накануне в Зеркальном сгорели два жилых дома, одно нежилое строение, один торговый павильон и законсервированное здание хлебопекарни. Пожар был локализован 28 марта в 21.25. Люди не пострадали," - сообщил "Вести: Приморье" директор департамента гражданской защиты Приморского края Сергей Белголов. Причины пожара в настоящее время устанавливают правоохранительные органы. Версий несколько – возгорание в одном из строений либо приход огня с сельскохозяйственных земель от профилактических отжигов.
Семьям, потерявшим жилье во время пожара в селе Зеркальное, окажут материальную помощь. Соответствующее распоряжение подготовлено, его врио Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко подпишет в ближайшее время. Об этом стало известно на заседании оперативного штаба в поселке Кавалерово в четверг, 29 марта. Заседание, основной темой которого стали меры по ликвидации последствий пожара в Зеркальном, провел первый вице-губернатор Александр Костенко.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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