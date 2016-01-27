Свыше 8 тысяч бутылок алкоголя задержала на северокорейском судне Владивостокская таможня

8267 бутылок незадекларированного алкоголя обнаружили и изъяли сотрудники Владивостокской таможни при оформлении северокорейского теплохода на отход в порт Раджин. Согласно заключению эксперта, общая рыночная стоимость изъятой алкогольной продукции составила свыше 1 млн 700 тысяч рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Ингу Солодовник, представителя Владивостокской таможни.

Гражданин КНДР, член экипажа судна «Ryong Yon», приобрел 434 коробки алкогольной продукции российского производства. Коробки, в которых находились вина («Cabernet», «Moscato», «Советское шампанское»), водки («Царская охота», «Белая березка»), коньяки (коньяк «Российский» три звездочки, российский коньяк выдержанный «Лезгинка), он сокрыл в трюме судна, прикрыв пустыми мешками.

Алкоголь не был задекларирован. Сотрудники Владивостокской таможни обнаружили коробки с алкоголем при проведении таможенного оформления теплохода на отход.

По словам гражданина Северной Кореи, алкогольную продукцию он приобретал на рынках Владивостока и постепенно размещал в трюме судна для дальнейшего вывоза в КНДР. Зная о запрете вывоза данного товара без декларирования, решил спрятать, прикрыв коробки пустыми мешками.

В отношении моряка возбуждено уголовное дело по факту незаконного перемещения алкогольной продукции в крупном размере.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]