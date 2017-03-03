Анонс на 30 марта

30 марта в 13.00 во Владивостоке в спорткомплексе «Восход» (ул. Русская, 74а) - стартует Дальневосточный турнир по мини-футболу среди ветеранов пройдет во Владивостоке. (Торжественное открытие в 13.40).

30 марта-1 апреля г. Уссурийск, ледовая арена (ул. Краснознаменная, 161а). Чемпионат Приморского края по хоккею среди команд МР и ГО, тренирующихся на крытых катках.

30 марта-2 апреля г. Уссурийск. Первенство Приморского края по городошному спорту среди ветеранов.

30 марта в 10.00 в ДВФУ, корпус А, ауд. А517 — круглый стол «О реализации инклюзивной практики в образовательных организациях Владивостока и Приморского края в 2018-2020 годах».

30 марта в 11.50 в ДВФУ, корпус F, ауд. F705 — открытая лекция профессора Кембриджского университета, члена Британской академии Доминика Ливена об участии России в Первой Мировой войне.

30 марта в 14.00 в Учебно-научном музее ДВФУ (Океанский проспект, 37) — открытие новой постоянной экспозиции Геолого-минералогического музея ДВФУ.

30 мартав 14.00 в ДВФУ, корпус А, уровень 4-5 — «День карьеры» для студентов и выпускников ДВФУ. Вакансии в бизнесе, судостроении, промышленности, государственной службе и других сферах предложат более 50 крупнейших компаний Дальнего Востока.

30 марта в 15.00 в ДВФУ, корпус F, ауд. F704 — круглый стол на тему «Вызовы экстремизма в Юго-Восточной Азии».

С 30 марта по 8 апреля в выставочном зале государственного автономного учреждения «Приморский краевой центр народной культуры» (ул. Пушкинская, 25) пройдет выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства «Рукодельные чудеса», посвященная светлому празднику Пасхи. Открытие в 13.00.

30 марта в актовом зале АТУ Первореченского района Владивостока (улица Ильичева, 15) - познавательное занятие для садоводов и огородников краевого центра. Тема: «Агротехника выращивания персиков в открытом грунте».

30 марта в 10.00 в центре трудовой адаптации осужденных (Владивосток, ул. Арсенальная, 15) – выставка «Искусство, рожденное в неволе».

30 марта в 14.00 в СК «Арена спорта» (Владивосток, ул. Володарского, 3а) – занятия для людей старшего возраста по программе «Здоровая спина».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]