Количество лесных пожаров в Приморье увеличивается, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток". По данным департамента лесного хозяйства Дальневосточного федерального округа на 29 марта, на территории края действует 11 очагов, в том числе семь новых и три зарегистрированных ранее. Общая площадь составляет 130 га.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]