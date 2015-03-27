Количество лесных пожаров в Приморье увеличивается
Количество лесных пожаров в Приморье увеличивается, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток". По данным департамента лесного хозяйства Дальневосточного федерального округа на 29 марта, на территории края действует 11 очагов, в том числе семь новых и три зарегистрированных ранее. Общая площадь составляет 130 га.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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