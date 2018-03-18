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Координатор корпуса «За честные выборы» в Приморье: Путин уверенно держится на мировой арене

Координатор корпуса «За честные выборы» в Приморье: Путин уверенно держится на мировой арене

Фото: primorsky.ru

Высокая явка на выборах 18 марта и победа Владимира Путина обусловлены внутренней и внешней политикой действующего Президента РФ, считает координатор корпуса «За честные выборы» в Приморье Герман Сабиров.

Напомним, по итогам выборов 18 марта 2018 года за Владимира Путина в Приморье отдали голоса 589 384 человека – или более 65% избирателей. Эта цифра на 8% больше, чем на выборах в 2012 году, что связано в том числе с политикой поддержки некоммерческого сектора.

«За последние годы сильно изменилась наша страна, преобразился край. Прогресс наблюдается во всех сферах жизни: строятся новые дороги, появляются новые предприятия, увеличиваются зарплаты. В такой стране хочется жить и развиваться. Кроме того, немаловажно, что Владимир Путин на протяжении многих лет уверенно держится на мировой арене», – считает Герман Сабиров.

Он также подчеркнул, что выборы в 2018 году прошли максимально открыто, и впервые среди наблюдателей было много молодежи.

Задача активного привлечения некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг поставил в Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин. По мнению главы государства, активный приход НКО в социальную сферу приведет к повышению ее качества. Правительству совместно с органами власти в регионах предстоит завершить формирование правовой базы деятельности таких организаций.

Кроме того, Владимир Путин распорядился рассмотреть вопрос о внесении изменений в законодательство РФ для расширения практики использования негосударственных организаций в качестве поставщиков социальных услуг за счет бюджетных ассигнований, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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