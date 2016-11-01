Будущее долевого строительства в Приморье обсудили за круглым столом. 28 марта в здании администрации Приморского края за "круглым столом" депутаты, чиновники и предприниматели края говорили о грядущих изменениях в федеральном законодательстве, из-за которых цены на квадратный метр могут взлететь выше крыши.

Федеральный закон о долевом строительстве претерпевает глобальные изменения, и не все из них пойдут на пользу Приморскому краю. Так считает депутат Законодательного собрания Андрей Ищенко. К примеру, через три года всех предпринимателей обяжут перейти от долевого финансирования строительства к проектному.

Андрей Ищенко, депутат Законодательного собрания Приморского края: "Что нужно при проектном финансировании? Взять кредит — порядка 500-700 миллионов рублей. Построить на него дом и только после этого продавать квартиры. Сами понимаем, что застройщик — любой застройщик — который привлек кредитные средства в больших масштабах, платит большие проценты банкам. Он будет эти затраты закладывать в себестоимость объекта. Жилье у нас и так, извините, очень дорогое во Владивостоке. Непомерно. Цена еще больше вырастет."

Или же такое финансовое бремя окажется непосильным для большинства приморских компаний. Тогда в регион придут крупные московские застройщики, которые и будут диктовать цены на квадратный метр.

Долевое строительство действительно связано с определенным риском для людей, которые вкладывают свои деньги в еще не завершенный проект. Но в крае сейчас идет работа по защите прав людей, готовится помощь тем, кто оказался обманут недобросовестными компаниями. Квартиры для несостоявшихся дольщиков будут строить при поддержке приморской администрации.

Максим Веденев, и.о. директора департамента градостроительства Приморского края: "Мы можем дать преференции по предоставлению земельного участка, на котором, к примеру, застройщик хочет возводить дом. В рамках таких преференций он бы просто передал какой-то объем квартир. Просто за то, что у застройщика земля приобретается не в рамках аукциона, к тому же у него аренда земельного участка, скажем так, достаточно снижена."

Изменения в 214-ом Федеральном законе происходят постепенно, есть среди них и однозначно положительные моменты. Так, начиная с этого года, вклады дольщиков обязательно страхует единый компенсационный фонд. Судьба же долевого строительства окончательно пока не решена. Как рассказал Андрей Ищенко, ассоциация российских застройщиков сейчас ведет по этому поводу диалог на уровне Правительства страны.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]