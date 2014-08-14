Приморец убил своих знакомых в пылу пьяной ссоры

Прокуратура края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гр-на П. 1978 г.р.. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку), ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба).

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, преступление было совершено 11 марта 2017 г. в пгт. Славянка Хасанского района в сторожевом помещении в районе бухты Баклан, где фигурант с двумя своими знакомыми распивали спиртные напитки.

В процессе распития алкогольных напитков фигурант поругался со своей знакомой и толкнул ее. Потеряв равновесие, женщина упала и ударилась головой о печь. В результате полученных от падения повреждений, несовместимых с жизнью, наступила ее смерть.

После этого злоумышленник перенес труп женщины к спавшему на диване третьему участнику застолья (который находился в состоянии алкогольного опьянения), и поджег помещение. В результате возгорания и возникшего пожара спавший мужчина умер от отравления продуктами горения.

В настоящее время уголовное дело направлено в Хасанский районный суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]