Новости Видео Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 17:20
  0

с. Зеркальное приходит в себя после страшного пожара (видео)

Село Зеркальное приходит в себя после сильного пожара. Управление МЧС по Приморскому краю до сих пор официально не прокомментировало случившееся, и даже не выпустило пресс-релиз, хотя после событий в Кемерове приморцы особенно остро воспринимают новости о подобных ЧП.

Местные жители сообщили, что несколько многодетных семей в посёлке остались без крыши над головой, дотла выгорели несколько хозяйственных построек, два магазина, местная пекарня и другие сельские строения. 

Сейчас в Кавалеровском районе собирают гуманитарную помощь пострадавшим, а врио губернатора распорядился оказать материальную помощь всем, кто пострадал от огня.


Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море 2018

Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести