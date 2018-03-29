с. Зеркальное приходит в себя после страшного пожара (видео)
Село Зеркальное приходит в себя после сильного пожара. Управление МЧС по Приморскому краю до сих пор официально не прокомментировало случившееся, и даже не выпустило пресс-релиз, хотя после событий в Кемерове приморцы особенно остро воспринимают новости о подобных ЧП.
Местные жители сообщили, что несколько многодетных семей в посёлке остались без крыши над головой, дотла выгорели несколько хозяйственных построек, два магазина, местная пекарня и другие сельские строения.
Сейчас в Кавалеровском районе собирают гуманитарную помощь пострадавшим, а врио губернатора распорядился оказать материальную помощь всем, кто пострадал от огня.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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