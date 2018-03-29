с. Зеркальное приходит в себя после страшного пожара (видео)

Село Зеркальное приходит в себя после сильного пожара. Управление МЧС по Приморскому краю до сих пор официально не прокомментировало случившееся, и даже не выпустило пресс-релиз, хотя после событий в Кемерове приморцы особенно остро воспринимают новости о подобных ЧП.

Местные жители сообщили, что несколько многодетных семей в посёлке остались без крыши над головой, дотла выгорели несколько хозяйственных построек, два магазина, местная пекарня и другие сельские строения.

Сейчас в Кавалеровском районе собирают гуманитарную помощь пострадавшим, а врио губернатора распорядился оказать материальную помощь всем, кто пострадал от огня.

Публикация от НОВОСТИ ПРИМОРЬЯ, ВЛАДИВОСТОКА (@vestiprim) 29 Мар 2018 в 12:11 PDT

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]