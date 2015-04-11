Одного из руководителей парламента Приморья из-за долгов не выпустили заграницу (фото)
Депутата Законодательного собрания Приморья, председателя комитета по социальной политике и защите прав граждан Игоря Чемериса сняли с авиарейса Владивосток-Токио. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на публикацию его супруги - депутата Думы г.Владивосток Розы Чемерис в ее собственном телеграм-канале "Волосы Чемериса".
Приморский депутат оказался в списках должников, составленных службой судебных приставов. На паспортном контроле народного избранника тормознули и сняли с рейса. В итоге его супруга Роза Чемерис и их дети улетели в Японию без него.
«…Однако нежданчик: сегодня я, после заседания Думы города, в ритме почти бешеного танго мчалась в аэропорт, чтобы успеть улететь с мужем и детьми в Токио на пару дней, в итоге успела, но улетела только с детьми, потому что кое-кто по фамилии Чемерис (но не я) успел накопить и забыть оплатить ряд штрафов ГИБДД. Но бдительное око государево не дремлет, и это правильно. А вы говорите – механизмы госрегулирования в стране плохо работают. Нет, все работает!)))», – написала в ТГ-канале Роза Чемерис.
Однако, по версии местных СМИ, проштрафился Чемерис вовсе не перед ГИБДД, где у него только один неоплаченный штраф на 500 рублей, а перед куда более состоятельными кредиторами, которым руководитель парламентского комитета должен почти 50 млн. рублей (см. фото).
Для справки (по данным сайта zspk.gov.ru):
Игорь Святославович Чемерис
Родился 27 ноября 1965 года в г. Бердичев Житомирской области, Украина.
Образование высшее экономическое.
Окончил в 1986 году – Ярославское высшее военно-финансовое ордена Красной Звезды училище имени генерала армии А.В. Хрулева; в 2007 году – Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации; в 2008 году – Государственный университет - Высшая школа экономики - программа дополнительного профессионального образования МВА (Master of Business Administration).
Специальности по образованию:
1. Финансовое обеспечение войск.
2. Государственное и муниципальное управление.
Владеет немецким языком.
Трудовая деятельность:
1986 – 1991 Начальник финансовой службы войсковых частей;
1991 – 1992 Коммерческий директор ООО "Прана";
1992 – 1995 Заместитель директора ИЧП "Автосервис";
1995 – 1997 Заместитель директора по коммерческим вопросам ООО "Ленд";
1997 – 2001 Исполняющий обязанности начальника службы безопасности ООО "Фендер";
2001 – 2004 Директор Некоммерческого партнерства перевозчиков "Инлайн";
2004 – 2011 Депутат Думы города Владивостока второго и третьего созывов, председатель комитета по бюджету, налогам и финансам;
2011 – 2015 Президент ОАО "Тихоокеанская энергетическая компания", депутат Законодательного Собрания Приморского края пятого созыва, председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан, осуществляющий свои полномочия не на постоянной основе;
2015 – 2016 Президент ОАО "Новая энергия";
2016 – по н.в. Депутат Законодательного Собрания Приморского края шестого созыва, председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан, осуществляющий свои полномочия не на постоянной основе.
Награжден Благодарностью Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 2014; Почетной грамотой Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 2015; Почетной грамотой Правительства Российской Федерации, 2016.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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