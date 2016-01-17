Больничная койка стала ее родным домом. Дарине Вахониной поставили страшный диагноз — нейробластома. Помочь полуторагодовалой девочке вызвались врачи Южной Кореи. Но операция дорогостоящая. Сбор средств объявляет центр «Огромное сердце».

Любимая игра полуторагодовалой Дарины — лечение кукол. Неудивительно, ведь в последние месяцы девочка только и видит, что больничные стены и докторов. Летом прошлого года ей поставили диагноз нейробластома. И тут жизнь счастливой семьи круто изменилась.

Неждана Вахонина: «Мир как будто перевернулся наизнанку. Как так? За что? Нас прооперировала Машкина Наталья Анатольевна. Спасибо ей большое. Потом взяли молекулярную генетику, отправили в Екатеринбург, и там положительные гены пришли. Сказали, что нам надо химию проходить».

Ребенку назначили шесть курсов химиотерапии. И это помогло. Результат последних анализов показал, что раковых клеток больше нет, но при таком коварном заболевании не исключен рецидив. Поэтому Дарине необходима пересадка костного мозга. Врачи порекомендовали делать это за границей. Наиболее доступный, но совсем неподъемный для скромной семьи вариант — это Южная Корея. Там пересадку костного мозга делают за 8 миллионов рублей. Семье больше не на кого надеяться, кроме как на неравнодушную общественность. Первым помочь в сборе денег откликнулся центр «Огромное сердце».

Марк Шаманский, заместитель генерального директора по общим вопросам центра «Огромное сердце»: «С клиникой сотрудничаем. Выслали туда все документы, заключение врача. Клиника дала ответ, что нас примут, за определенную стоимость сделают операцию. Небольшие средства, но люди начали отправлять. Это уже шаг вперед наш на пути к победе!»

Пока девочка стойко терпит особенности своей новой жизни: постоянный прием лекарств, плохое самочувствие, сниженный иммунитет. Она пока не понимает, через что проходит. Но ее родители оптимизма не теряют. Они уверены: этот ребенок не только поправится, но и проживет еще много лет!

Неждана Вахонина: «Она у нас столько всего прошла, тяжело давалось. Выкарабкались. Нормально все. Бывало, что по несколько раз переливали кровь. И тромбоциты постоянно переливали. Все нормально прошли. Надеемся на лучшее, что она у нас сильная девочка».

Помочь Дарине вы можете через мобильное приложение Сбербанк онлайн. Для этого необходимо в разделе «Платежи и переводы» в рубрике «Остальные» ввести «ОГРОМНОЕ СЕРДЦЕ» и далее следовать инструкциям. Также девочке можно помочь, отправив смс на номер 3434, в сообщении укажите: occ и сумму взноса цифрами. Обязательно подтвердите операцию в ответном сообщении оператору.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]