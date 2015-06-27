Владивосток присоединился к всероссийской программе «Предиабет. Время действовать»

С 27 марта по 26 апреля 2018 года в рамках информационно-скрининговой программы «Предиабет. Время действовать» жители Владивостока смогут своевременно определить риск развития сахарного диабета (СД). Акция, инициированная ОООИ «Российская Диабетическая Ассоциация», направлена на информирование населения о проблеме предиабета и способах предотвращения развития СД 2 типа.

СД – третья среди основных причин смертности в мире. В России, согласно официальным данным, СД 2 типа диагностирован у 4,35 млн. человек (3% населения), однако в действительности заболеванием страдают не менее 8-9 млн. человек, или 6% населения. СД 2 типа предшествует состояние, которое специалисты называют предиабетом. Его распространенность в мире составляет до 15% среди взрослого населения. Согласно результатам первого национального эпидемиологического исследования NATION, в России 19,3% населения, или ~20,7 млн. человек, живут с предиабетом.

Одной из важных причин возникновения предиабета является избыточный вес. В ходе опроса ВЦИОМ, проведенного в рамках программы, выяснилось: 2/3 респондентов имеют лишний вес или страдают ожирением. Но россияне мало информированы о проблеме: лишь 28% опрошенных правильно ответили на вопрос, что такое «предиабет».

«В мире и России постоянно отмечается рост количества людей с СД, – отметил Александр Юрьевич Майоров, д.м.н., эндокринолог, диабетолог, заведующий отделом прогнозирования и инноваций диабета Института диабета ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, президент ОООИ «Российская Диабетическая Ассоциация». – Если в 2017 году СД заболевал каждый 11-ый взрослый, то к 2045-му заболеет каждый 10-ый. Болезнь развивается не молниеносно, чаще всего ей предшествует состояние предиабета. В это время СД еще можно не допустить или отложить его развитие на десятилетия, просто изменив образ жизни. В рамках программы «Предиабет. Время действовать» жители города, находящиеся в группе риска, смогут сделать высокоинформативный анализ крови на гликированный гемоглобин и узнать, здоровы ли они или находятся в зоне риска, когда срочно нужно принимать меры».

Условия участия:

В акции смогут принять участие жители города в возрасте 40-60 лет после оценки степени риска развития заболевания по шкале FINDRISK на prediabet.ru.

Если тестирование покажет, что вы входите в группу повышенного риска, вы получите уникальный код и сможете пройти скрининг – сдать анализ крови на гликированный гемоглобин в медицинском офисе ИНВИТРО вашего города.

Стоимость участия в акции составляет всего 2 рубля: 1 рубль за проведение лабораторного исследования и 1 рубль за взятие биологического материала (кровь из вены).

Передача и повторное использование индивидуального кода не допускается.

Обращаем ваше внимание, что лаборатория может выполнить определенное количество анализов, – узнайте о возможности пройти обследование заранее на сайте.

Сроки акции могут быть изменены по усмотрению организаторов.

Телефон «горячей линии» для справок о проведении акции и графике работы медицинских офисов в праздничные дни: 8-800-200-363-0 (звонок по России бесплатный).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]