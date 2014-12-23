Новая ледовая арена Уссурийска разместится на территории суворовского училища

Ледовая арена появится на территории Уссурийского суворовского училища. К строительству объекта приступят в этом году.

На новой ледовой площадке сможет заниматься кадетская хоккейная команда. Кроме того, в 2019 году здесь планируют возвести и современный бассейн.

В феврале 2018 года на территории училища построен новый объект – спортивно оздоровительный комплекс, где воспитанники занимаются футболом, баскетболом и другими видами спорта. На втором этаже многопрофильного комплекса расположены тренажерный зал и арена для занятий боксом, сообщил «Вестям: Приморье» начальник образовательного учреждения Анатолий Рэцой.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]