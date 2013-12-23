В Приморском крае выбрали лучшего инспектора по делам несовершеннолетних

Во Владивостоке завершился конкурс профессионального мастерства среди инспекторов по делам несовершеннолетних на звание «Лучший по профессии», сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на adm_ussuriisk.ru.

Побороться за звание лучшего инспектора по делам несовершеннолетних прибыли победители конкурсов, проведенных в территориальных органах внутренних дел Приморского края. Конкурс проводился в целях повышения эффективности служебной деятельности сотрудников полиции, совершенствования их знаний, умений и навыков, заинтересованности в непрерывном росте уровня профессионального мастерства, выявления и распространения передового опыта, воспитания и обучения молодых кадров.

Участники показали умение метко стрелять, оказывать медицинскую помощь, знание нормативной базы, а также продемонстрировали навыки рукопашного боя.

Наибольшее количество баллов по итогам конкурса набрала старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела МВД России по г. Уссурийску майор полиции Мария Журба. Именно ей предстоит отстаивать честь УМВД Приморья на всероссийских соревнованиях в Москве.

Второе место по итогам конкурса профессионального мастерства заняла инспектор ПДН межмуниципального отдела МВД России «Партизанский» майор полиции Алена Комаревцева.

На почетном третьем месте - инспектор ПДН отдела МВД России по Октябрьскому району капитан полиции Олеся Довбич.

Работа инспектора очень ответственная и сложная. Инспектор по делам несовершеннолетних должен быть одновременно и юристом, и педагогом, и тонким психологом. Суметь отыскать подход к подросткам, суметь понять их и помочь найти правильную дорогу в жизни, оперативно и квалифицированно оказать помощь детям и семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Благодаря профессионализму и ответственности инспекторов ПДН, их конструктивному сотрудничеству с представителями всех органов системы профилактики, уровень подростковой преступности в Приморском крае за 2017 год сократился на 14,2%.

Коллектив приморской полиции поздравляет Марию Журба с победой и желает удачи на всероссийском этапе конкурса «Лучший по профессии».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]