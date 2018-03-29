"Инстаграм-эксперт" погоды выступил с важным предостережением к водителям Приморья

5-6 апреля в Приморье возможен сильный снег с дождем, мокрый снег, гололедные явления, отложение мокрого снега на провода и деревья, сильный до штормового ветер, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @Погода 25 регион.

" Ну это всего лишь предполагаемый сценарий за неделю до циклона!!! Буквально недавно шумиха была по поводу мощного циклона на 2 апреля в Приморье, думаю многие помнят, и что мы видим? Ничего серьезного в крае не будет. Поэтому давайте не будем спешить!) За циклоном наблюдаю, думаю через два три дня уже можно будет детально поговорить о нем и что он нам может принести. В любом случае, автолюбителям, кто собирается переобуваться, я бы не рекомендовал числа так до 10,"- написал эксперт.

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что на следующей неделе во Владивостоке может состоятся "повторение" мощного снегопада, который обрушился на город накануне и в день 8 марта.(см.карту погоды)

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]