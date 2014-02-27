Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 09:40
  0

Житель Михайловского района хранил у себя дома более 5 кг марихуаны

Житель Михайловского района хранил у себя дома более 5 кг марихуаны

В Михайловском районе в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства гражданина в селе Николаевка сотрудники полиции обнаружили и изъяли наркотики в крупном размере. Пакеты с растительным веществом с признаками наркотического происхождения оказались под верандой дома  и на кухне.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, экспертиза установила, что изъятое вещество является марихуаной, общий вес которой превысил 5,3 кг.

Хозяин дома дал признательные показания и пояснил, что хранил вещество для собственного употребления без цели сбыта. Против мужчины возбуждено уголовное дело, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

 

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море 2018

Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести