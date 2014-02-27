Житель Михайловского района хранил у себя дома более 5 кг марихуаны
В Михайловском районе в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства гражданина в селе Николаевка сотрудники полиции обнаружили и изъяли наркотики в крупном размере. Пакеты с растительным веществом с признаками наркотического происхождения оказались под верандой дома и на кухне.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, экспертиза установила, что изъятое вещество является марихуаной, общий вес которой превысил 5,3 кг.
Хозяин дома дал признательные показания и пояснил, что хранил вещество для собственного употребления без цели сбыта. Против мужчины возбуждено уголовное дело, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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