Житель Михайловского района хранил у себя дома более 5 кг марихуаны

В Михайловском районе в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства гражданина в селе Николаевка сотрудники полиции обнаружили и изъяли наркотики в крупном размере. Пакеты с растительным веществом с признаками наркотического происхождения оказались под верандой дома и на кухне.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, экспертиза установила, что изъятое вещество является марихуаной, общий вес которой превысил 5,3 кг.

Хозяин дома дал признательные показания и пояснил, что хранил вещество для собственного употребления без цели сбыта. Против мужчины возбуждено уголовное дело, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]