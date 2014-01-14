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Индексация государственных пенсий с 1 апреля коснется 51 тысячи приморцев

Индексация государственных пенсий с 1 апреля коснется 51 тысячи приморцев

Фото: ТВ Центр

С 1 апреля размеры государственных, в том числе и социальных пенсий, будут проиндексированы на 2,9%. На выплату этого вида пенсий приморцам с учетом индексации в бюджете Пенсионного фонда России предусмотрено 5,2 миллиарда рублей. Из 560 тысяч пенсионеров в Приморье такие пенсии получают 51 тысяча человек.

Как пояснили в отделении ПФР по Приморскому краю, увеличению подлежат социальные пенсии инвалидам, в том числе с детства, детям-инвалидам, детям, чьи родители неизвестны. Увеличатся также государственные пенсии, являющиеся второй выплатой для инвалидов и участников войны, граждан, блокадникам, вдовам погибших военнослужащих, гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф.

В федеральном ведомстве подчеркивают: индексация коснется всех граждан, получающих указанные виды пенсий, независимо от того, работают они или нет.

«Обращаем внимание тех, кто получает две пенсии (страховую и государственную): с 1 апреля увеличится только государственная. Например, участнику войны, которому одновременно выплачивается две пенсии, страховая пенсия будет выплачена в прежнем размере, а государственная пенсия по инвалидности увеличится на 2,9%», – поясняют специалисты ПФР.

Вместе с тем, граждане, чья пенсия ниже прожиточного минимума пенсионера, могут оформить региональную доплату. Ее размер составляет разницу между прожиточным минимумом (для пенсионера в этом году он установлен в размере 9151 рубль) и фактическим обеспечением человека.

При этом региональная доплата к пенсии полагается не только пожилым людям. В списках получателей также – дети, потерявшие родителей, инвалиды детства и те, кто лишился здоровья, не успев заработать необходимый стаж для более высокого размера пенсии.

 

Как отмечают в департаменте труда и социального развития Приморского края,  региональная доплата к пенсии полагается не только пожилым людям.

«Кроме тех, кто на заслуженном отдыхе, в списках получателей – дети, потерявшие родителей, инвалиды детства и те, кто лишился здоровья, не успев заработать необходимый стаж для более высокого размера пенсии», – комментируют специалисты.

Расходы консолидированного бюджета на эту меру социальной поддержки в 2018 году составят более 1,7 миллиардов рублей. Почти 1 миллиард рублей предоставляет федеральный бюджет. Остальные средства – краевые.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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