Приятная новость для ценителей вкусной и полезной еды. Во Владивостоке и Находке по просьбам горожан продолжает свою работу гастрономическая ярмарка «Дары Беларуси».

Ярмарка «Дары Беларуси» продлевает свою работу до 15 апреля. Прилавки со всевозможными яствами — настоящий рай для гурманов. В одном месте можно выбрать все! Колбасы, деликатесы, сосиски, сыры, сладости, консервы. Продукты доставляют сюда самолетами каждую неделю.

Нина Петрова, покупатель: «Я не первый раз прихожу. Поэтому я все понемножку беру и все пробую. Чувствуется мясо. Особенно — «Краковскую» брала. Очень вкусная колбаса».

Ярмарка удивляет приморцев изысканными и традиционными вкусами. На пике потребительских предпочтений — мясные деликатесы.

Светлана Лагунова, покупатель: «Рулет из вырезки «Домашний» очень вкусный. Настоящее мясо. Очень нравится сервелат «Кремлевский» беру не первый раз. Ну, естественно, мармелад, я сладкоежка!»

Молочные батончики без сои, шоколадные конфеты из какао бобов, грильяж из орехов, а сгущенка из молока — все сладости изготовлены исключительно из натуральных ингредиентов. За настоящими, а главное — свежими белорусскими продуктами приглашают на ярмарку «Дары Беларуси» в спорткомплекс «Динамо» во Владивостоке и в Находке в МФК «Мега». Обе выставки работают до 15 апреля.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]