Во Владивостоке продолжает работу выставка-ярмарка фабричных курток. Видеорепортаж Юлии Бояшовой
С наступлением теплой весны мы все чаще задумываемся о приобретении легкой верхней одежды. Хорошим вариантом станет стильная куртка. Во Владивостоке выставка-ярмарка фабричных изделий продолжает свою работу до 1 апреля.
Модные демисезонные куртки и пальто представлены на ярмарке всеми возможными стилями и фасонами, поэтому каждый сможет найти для себя наиболее подходящий вариант. Все модели отличаются комфортом и удобством, они отлично подходят для прогулок в теплое время года. А на весь представленный ассортимент действует фиксированная цена: любая куртка — 3500 рублей.
Татьяна Макарова, продавец-консультант: «На нашей ярмарке представлен широкий выбор курток: разные цвета, размеры от 44-го до 72-го. Приходите, подберем куртку именно для вас».
Здесь вы обязательно найдете подходящую именно для вас модель, которая будет согревать в ветреную погоду и украшать не один сезон.
Виктория Шумилова, покупатель: «Два дня не могла найти себе куртку, а вот сегодня приехала и подобрала. И цвет мне нравится, и фасон, и как сидит на мне».
Примерить и приобрести весеннюю обновку можно ежедневно в спорткомплексе «Динамо» на Западной, 13 до 1 апреля.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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