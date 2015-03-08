Анонс на 31 марта

31 марта в 10.30 в Приморском океанариуме пройдет благотворительная ярмарка в фонд поддержки пострадавших при пожаре в Кемерово.

31 марта в 10.00 в ДВФУ, корпус В, «Синий» зал — краевой конкурс-смотр талантов «Talent Show-2018».

31 марта в 15.00 в ДВФУ, корпус D, ауд. D738 — бесплатные курсы по подготовке к всемирной образовательной акции «Тотальный диктант».

31 марта в 10.00 в аудиториях 407 и 412 Тихоокеанского государственного медицинского университета в учебном корпусе № 2 по адресу: г. Владивосток, Океанский проспект, 165, ост. «Некрасовская» пройдёт День открытых дверей.

31 марта в 10.00 - г. Владивосток, зал самбо с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). Лично-командное первенство г. Владивостока по самбо.

31 марта в 15.00 - г. Владивосток, зал самбо с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). Первенство г. Владивостока по сумо.

31 марта во Владивостоке, стадион «Динамо» (ул. Адмирала Фокина, 1). ФК «Луч-Энергия» Владивосток – ФК «Балтика» Калининград. 30 тур Фонбет- Первенства ФНЛ России среди мужских команд.

31 марта во Владивостоке, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). «Спартак-Приморье» Владивосток - «Иркут» Суперлига - Первый дивизион по баскетболу среди мужских команд, сезон 2017/18.

31 марта во Владивостоке - Открытый Кубок Приморского края по стендовой стрельбе.

31 марта-1 апреля в г. Нижний Новгород - матч ВК «Спарта» (Нижний Новгород) - ВК «Приморочка» (Владивосток). Высшая лига «А» чемпионата России по волейболу среди женских команд, сезон 2017/18.

31 марта в 11.00 в Центре спортивных единоборств «Руслан» города Находки стартует Открытый Кубок городского округа по тайскому боксу.

31 марта в 15.00 на сцене концертного зала Дворца культуры железнодорожников – состоится гала-концерт победителей Дальневосточного вокального конкурса «Голоса Приморья».

31 марта в 14.00 и 17.00 на Приморской сцене Мариинского театра — одноактные балеты для всей семьи «Бемби» и «В джунглях» в хореографии Антона Пимонова.

31 марта на базе Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ул. Гоголя, 41, ауд. 2903, вход со стороны театра «Андеграунд») - познавательная лекция для садоводов и огородников «Свекла, морковь: сорта, рекомендуемые для выращивания на юге Приморья».

31 марта - Международный день резервного копирования (День бэкапа).

31 марта - православный праздник - Лазарева суббота.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]