Бывший начальник базы ТОФ осужден за многомиллионные хищения топлива

Фокинский гарнизонный военный суд в Приморье вынес приговор в отношении бывшего начальника одной из баз материально-технического обеспечения Тихоокеанского флота Павла Юрина. Он признан виновным в многомиллионных хищениях топлива для кораблей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на военную прокуратуру Тихоокеанского флота.

Подсудимый в течение полутора лет с февраля 2013 года в составе организованной преступной группы похитил почти 700 тонн горюче-смазочных материалов, предназначенных для военных кораблей, на общую сумму более 18 млн рублей. В середине марта "Вести:Приморье" уже показывали уникальные кадры оперативной съемки, как осуществлялись хищения ( см. видео).

Суд признал Юрина виновным и приговорил к семи годам лишения свободы и штрафу в 1 млн руб. Также он лишен права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на 2 года. Кроме этого, судом удовлетворен гражданский иск представителя Минобороны России о взыскании причиненного ущерба на сумму свыше 15 млн рублей с учетом частично возмещенного в добровольном порядке.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]