Новости Анонс

QR Код этой страницы
Сегодня, 13:42
  0

Анонс на 1 апреля

С 1 апреля размеры государственных, в том числе и социальных пенсий, будут проиндексированы на 2,9%.

1 апреля в 17.00 в Концертном зале Дальневосточного государственного института искусств (Владивосток, ул. Петра Великого, 3 «а») - Открытие X Международного конкурса молодых музыкантов-исполнителей «Музыкальный Владивосток-2018».

1 апреля в 19.00 в Нижнем Новгороде - матч "Спарта" (Нижний Новгород) - "Приморочка" (Владивосток). Высшая лига "А".

1 апреля в 11.00 в Центре спортивных единоборств «Руслан» города Находки - Открытый Кубок городского округа по тайскому боксу.

1 апреля в МЦК Находки – финал городского этапа школьной лиги КВН.

1 апреля - День смеха (День дурака).

1 апреля - Международный день птиц.

1 апреля -  День геолога в России.

1 апреля - православный праздник - Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье).

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море 2018

Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести