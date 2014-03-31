Анонс на 1 апреля

С 1 апреля размеры государственных, в том числе и социальных пенсий, будут проиндексированы на 2,9%.

1 апреля в 17.00 в Концертном зале Дальневосточного государственного института искусств (Владивосток, ул. Петра Великого, 3 «а») - Открытие X Международного конкурса молодых музыкантов-исполнителей «Музыкальный Владивосток-2018».

1 апреля в 19.00 в Нижнем Новгороде - матч "Спарта" (Нижний Новгород) - "Приморочка" (Владивосток). Высшая лига "А".

1 апреля в 11.00 в Центре спортивных единоборств «Руслан» города Находки - Открытый Кубок городского округа по тайскому боксу.

1 апреля в МЦК Находки – финал городского этапа школьной лиги КВН.

1 апреля - День смеха (День дурака).

1 апреля - Международный день птиц.

1 апреля - День геолога в России.

1 апреля - православный праздник - Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]