Анонс на 1 апреля
С 1 апреля размеры государственных, в том числе и социальных пенсий, будут проиндексированы на 2,9%.
1 апреля в 17.00 в Концертном зале Дальневосточного государственного института искусств (Владивосток, ул. Петра Великого, 3 «а») - Открытие X Международного конкурса молодых музыкантов-исполнителей «Музыкальный Владивосток-2018».
1 апреля в 19.00 в Нижнем Новгороде - матч "Спарта" (Нижний Новгород) - "Приморочка" (Владивосток). Высшая лига "А".
1 апреля в 11.00 в Центре спортивных единоборств «Руслан» города Находки - Открытый Кубок городского округа по тайскому боксу.
1 апреля в МЦК Находки – финал городского этапа школьной лиги КВН.
1 апреля - День смеха (День дурака).
1 апреля - Международный день птиц.
1 апреля - День геолога в России.
1 апреля - православный праздник - Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
01.04.2017 Анонс на 2 апреля
-
31.03.2017 Анонс на 1 апреля
-
09.04.2016 Анонсы на 10 апреля
-
31.03.2016 Анонс на 1 апреля
-
04.04.2015 Анонс на 5 апреля
-
31.03.2014 Анонс на 1 апреля
Добавить комментарий