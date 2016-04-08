Команда "Адмирал-2007" впервые примет участие в крупнейших соревнованиях Европы

Опубликован календарь игр XII «Кубка Газпром нефти». Впервые в крупнейших соревнованиях Европы в возрастной категории U-11 примет участие команда из Владивостока – «Адмирал-2007» (тренер Данил Мельниченко).

Как сообщает пресс-служба ХК "Адмирал", игры группового этапа начнутся в пятницу 20 апреля. В 9 часов по местному времени, в 13:00 по Владивостоку, в Омске откроют битву за плей-офф дебютант турнира «Адмирал» Владивосток и один из грандов «Кубка Газпром нефти» — казанский «Ак Барс», матч пройдет на «Арене Омск». В этот же день, в 21:00 по Владивостоку наша команда сыграет с «Автомобилистом» из Екатеринбурга, матч пройдет в ХЦ «Авангард».

В субботу, в 14:40 по Владивостоку, в ХЦ «Авангард» «Адмирал» сыграет с хабаровским «Амуром». В плей-офф пройдут коллективы, которые смогут занять в своих группах первые и вторые места.

Этап плей-офф стартует 22 апреля, а уже 23 апреля мы узнаем победителей групп «Востока» и «Запада». «Суперфинал» состоится 25 апреля на «Арене Омск». В 15:30 по местному времени гостей ждет концертная программа, а в 16:30 начнется главный матч за обладание самым престижным трофеем континента в детском хоккее!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]