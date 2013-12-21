На закрытии хоккейного сезона болельщики "Адмирала" смогут сделать селфи с любимыми игроками

6 апреля в 19:00 в КСК «Фетисов Арена» во Владивостоке стартует заключительное хоккейное представление «Адмирала» в нынешнем сезоне! Как сообщает пресс-служба клуба, болельщиков ждет встреча с командой, возможность взять автографы и сделать памятные селфи с игроками и тренерами.

Кроме того, запланирована обширная концертная программа, эстафеты и конкурсы между игроками «Адмирала» и «Тайфуна». Впервые пройдет мини-матч юных воспитанников ДЮСШ «Адмирал», ребятишек 2010 года рождения. В фойе холлах арены на протяжении всего вечера болельщиков ждут приятные сюрпризы от партнеров команды.

Вход свободный!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]